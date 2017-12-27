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В Выборге учредителя турфирмы ограбили на 700 тысяч рублей
Сегодня, 9:56
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lesjasap
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В Выборге учредителя турфирмы ограбили на 700 тысяч рублей

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Сотрудница турфирмы лишилась более 700 тысяч рублей из-за нападения грабителя.

В Выборге представитель турфирмы лишился 700 тысяч рублей. Данную сумму у 55-летней сотрудницы компании вырвали грабители. 
 
Инцидент произошел около семи часов вечера 15 января. Женщина шла по переулку Николаева у дома номер 3. На нее неожиданно напал неизвестный преступник, который вырвал из рук пострадавшей сумку с деньгами. Сообщается, что при себе у жертвы находились 700 тысяч рублей, принадлежавших туристической компании, 15 тысяч собственных денег, сотовый телефон, банковские карточки, паспорт и ключи. 
 
Позже оперативники нашли пустой дамский ридикюль в мусорном контейнере у дома номер 8 на проспекте Ленина.
Теги: выборг , выборгский район , выручка , кража , ленобласть , нападение , преступление , турфирма
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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