В Выборге учредителя турфирмы ограбили на 700 тысяч рублей

Сотрудница турфирмы лишилась более 700 тысяч рублей из-за нападения грабителя.

В Выборге представитель турфирмы лишился 700 тысяч рублей. Данную сумму у 55-летней сотрудницы компании вырвали грабители.

Инцидент произошел около семи часов вечера 15 января. Женщина шла по переулку Николаева у дома номер 3. На нее неожиданно напал неизвестный преступник, который вырвал из рук пострадавшей сумку с деньгами. Сообщается, что при себе у жертвы находились 700 тысяч рублей, принадлежавших туристической компании, 15 тысяч собственных денег, сотовый телефон, банковские карточки, паспорт и ключи.

Позже оперативники нашли пустой дамский ридикюль в мусорном контейнере у дома номер 8 на проспекте Ленина.