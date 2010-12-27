В Выборге состоялся футбольный турнир среди любительских команд

Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд.

В минувшую субботу, 10 ноября, в Выборге на футбольном поле, расположенном около на стадионе "Водник" состоялся футбольный турнир среди любителей. Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд. Об этом появилась информация на странице паблика соцсети ВКонтакте "Интересные события в Выборге".

Первое место в турнире заняла команда "ROCKWOOL-СЕВЕР", второй стала команда "Шторм", замкнула тройку лидеров команда "Герцена", четвертое место досталось команде "Рубеж".

В финале "ROCKWOOL" одолел "Шторм" со счётом 5-1. А в игре за 3 место в серии пенальти со счётом 5-4 команда "Герцена" победила "Рубеж".

Проведение большого турнира планируется весной 2019.

Источник: паблик ВКонтакте "Интересные события в Выборге"