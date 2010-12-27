В Выборге состоялся четвертый этап Кубка Ленобласти по спортивному туризму

В нем приняли участие спортсмены из Тосно, Тихвина, Всеволожска и Киришей.

В минувшие выходные в Выборгском районе прошёл 4-й этап Кубка Ленобласти по спортивному туризму. Об этом сообщила газета "Выборг".

Днем молодые люди из Тосно, Тихвина, Всеволожска и Киришей собрались в школе №10 в Выборге, чтобы посоревноваться. У спортсменов была всего минуты для того, чтобы преодолеть дистанцию. Чтобы сделать это, ребята готовятся несколько месяцев. Чтобы пройти испытание, подросткам потребовалась хорошая физическая подготовка.

Сейчас спортивный туризм насчитывает 5 уровней дистанций. Первый – самый легкий. С каждым уровнем сложность и возраст допустимых до соревнований ребят, увеличивается. На первый уровень проходят дети в возрасте до 13 лет, на второй – до 16 лет, на следующие более старшие подростки.

Ранее Piter.TV сообщил, что стартовал Новогодний конкурс творческих работ в выставочном центре "Эрмитаж – Выборг".

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