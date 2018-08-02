В Выборге состоялся 28-й ежегодный турнир памяти М.Д.Острунского

В ежегодном турнире приняли участие 39 команд. Лучше всего себя показали девушки 16+ из Выборга собравшие все призовые места в своей категории.

Известный на всю область волейбольный турнир из года в год собирает сотни человек всех возрастов, увлеченных этой игрой. В этом году участие в турнире приняли участие 39 команд из Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области. В течение двух дней на стадионе "Фаворит" сразились команды в возрастных рамках 16+ и 40+, разделенные по полу. В первый день на поле вышли женские команды 40+ и участники смешанного турнира 16+, а во второй - мужские команды 16+, женские команды 16+, мужские команды 45+.

На турнире выборжане показали хороший результат. Так, в женском состязании в возрасте 16+ команды из Выборга заняли все три призовых места, а команды мужчин ветеранов спорта в возрасте 45+ заняли 2-е и 3-е места в своем зачете.

Михаил Давыдович Острунский родился 22 апреля 1938 года в Москве и умер 15 июля 1990 года в Выборге. Центральный совет по волейболу признавал его одним из лучших игроков. Первый турнир посвященный памяти известного волейболиста прошел еще во времена СССР. С тех пор традиция ежегодно проводить соревнования памяти Михаила Давыдовича не прекращалась ни на год.

На 24 ежегодном турнире исполнительный директор федерации волейбола Выборга Степан Григораш смог максимально точно объяснить, чем же так интересен именно этот турнир и почему с каждым годом количество его участников только растет. "За все время проведения этого турнира нам удалось создать такой формат соревнования, который устраивает всех. Многие, кто впервые принимает в нем участие, на следующий год подают повторные заявки", - сказал он.

Фото, видео: Piter.TV