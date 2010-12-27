В Выборге отметили День таможенника

Наилучшие пожелания получили ветераны ведомства, которые проделали огромную работу, сформировавшую современную таможенную службу.

В Выборге на торжественной церемонии, посвященной Дню таможенника наградили лучших сотрудников. Мероприятие состоялось во Дворце культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Сотрудники таможенной службы получили поздравления от начальника Выборгской таможни генерала-майора Александра Ястребова. Он подчеркнул, что в рядах защитников экономических интересов России служат самые лучшие представители ведомства. Глава Выборгского района Дмитрий Никулин также выразил признательность работникам.

Благодарим вас за высокий профессионализм, за то, что вы с честью и достоинством несете нелегкую службу на благо жителей Выборгского района и государства в целом. Глава Выборгского района Дмитрий Никулин

После торжественных речей состоялась церемония награждения. Дмитрий Никулин отметил проделанную работу представителей ведомства и наградил лучших сотрудников. Затем торжественную церемонию завершили праздничные выступления творческих коллективов.

Ранее Piter.TV сообщил, что агропромышленный комплекс Выборгского района занимает лидирующее место в Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти