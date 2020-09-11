В Выборге росгвардейцы задержали рецидивиста, который повредил автомобиль топором

Также он разбил окно на 1 этаже.

В Выборге росгвардейцы задержали рецидивиста, который повредил чужой автомобиль и окно жилого дома. Подробности инцидента сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 12 июля у дома по Приморскому шоссе росгвардейцы увидели, что мужчина кинул какой-то предмет и разбил окно на 1 этаже. Мужчина был оперативно задержан. Оказалось, что перед этим он топором разбил стекла Renault Symbol. Автомобиль принадлежит женщине, с которой у задержанного был конфликт на почве товарно-денежных отношений. После порчи автомобиля мужчина кинул топор в жилой дом, в котором проживает женщина, пытаясь попасть в окно её квартиры на третьем этаже, но не докинул и разбил окно детского развивающего центра.

Сотрудники Росгвардии доставили ранее неоднократно судимого за грабеж и незаконное хранение запрещенных веществ в территориальный отдел полиции.

Ранее на Заневском неизвестный разбил витрину магазина туристического снаряжения и был пойман Росгвардией.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии