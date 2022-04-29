На Заневском неизвестный разбил витрину магазина туристического снаряжения и был пойман Росгвардией

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный разбил витрину магазина для альпинистов. Росгвардия смогла задержать злоумышленника.

Ночью во вторник, 11 июля, житель дома на Заневском проспекте услышал звук разбитого стекла. О происшествии он сообщил в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

На место приехали сотрудники вневедомственной охраны. Как оказалось, неизвестной разбил витрину магазина туристического и альпинистского снаряжения. Росгвардии удалось задержать преступника, когда тот выходил из магазина через разбитую витрину.

Мужчину доставили в отдел полиции, а сотрудники магазина начали проверять торговые стеллажи.

Ранее сообщалось, что прокуратура занялась делом 19-летнего мошенника, для которого пенсионерка оставила 550 тысяч рублей в мусорном баке.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии