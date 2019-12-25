Прокуратура занялась деом 19-летнего мошенника, для которого пенсионерка оставила 550 тысяч в мусорном баке

Петербургская прокуратура направило в суд дело о 19-летнем мошеннике, для которого пенсионерка оставила деньги в мусорном баке.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года он и другие мошенники обманули 65-летнюю петербурженку. Сценарий был прост – дочь попала в ДТП, нужны деньги на откуп.

По итогу женщина сложила в пакет 550 тысяч рублей и оставила их в мусорном баке в Парке 300-летия. После чего непосредственно обвиняемый забрал денежные средства из парка и распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу

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Фото: unsplash.com