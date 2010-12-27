В Выборге подвели итоги деятельности агропромышленного комплекса

Оказалось, что за семь месяцев в районе стали поставлять больше молока и рыбы.

В понедельник, 26 августа, в Выборге прошло очередное заседание руководителей агропромышленного районного комплекса. На нем подвели итоги деятельность за семь месяцев 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского района.

По итогу, по сравнению с прошлым годов в Выборге стали поставлять больше молока и рыбы. Сельскохозяйственный предприятия отчитались о более 20 тыс. тоннах молока, что на 5,4% больше, чем в 2018 году. В свою очередь, рыбоводные предприятия вырастили 3,5 тыс. тонн продукции и продали тысячу тонн рыбы. Это на 10% лучше прошлогодних показателей.

Кроме того, в районе произвели более 704 млн штук яиц и 14 тыс. тонн мяса птицы. В тепличных комбинатах вырастили почти 3 тонны овощей и 1,5 млн штук различных цветов.

По словам руководителя агропромышленного районного комплекса Надежды Литвиненко, высокие показатели отчасти связаны с финансовой поддержкой предприятий. На развитие всех хозяйств суммарно выделили около 200 млн рублей, что на 57% больше, чем в 2018 году. Поддержка от районной администрации составила 13,6 млн рублей.

Помимо итогов на заседании обсудили проблему инфекций среди животных, заготовку и качество кормом. Также руководителям сельскохозяйственных предприятия вручили дипломы и благодарности Министерства сельского хозяйства РФ за участие в XVIII международной агропромышленной выставке "Агрорусь-2019".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Выборгском районе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района