Ольга Карвелис: в Выборгском районе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования

За последний год введено 45 дополнительных мест в детских садах района.

В Выборгском районе прошел традиционный педагогический совет. Одной из тем мероприятия стало развитие дошкольного образования и его доступность. С отчетом перед собравшимися выступила председатель профильного комитета Ольга Карвелис. Согласно статистике, в Выборгском районе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования.

В Выборгском районе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. С целью повышения доступности ежегодно создаются новые места. За счет внутренних резервов в этом году введено 45 мест, это равнозначно открытию двух групп. А то, что было сделано за прошлые годы, это равнозначно строительству нескольких детских садов. Ольга Карвелис, председатель комитета образования

Отдельное направление в работе комитета - обеспечение доступа к образовательным услугам для детей с ограниченными возможностями. В этом вопросе Выборгский район соответствует всем современным требованиям. Работа по повышению инклюзивности детских садов ведется ежегодно.

Путем организации работы комбинированных и компенсирующих групп обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к дошкольному образованию. В поддержку семейного воспитания введены альтернативные формы работы, что обеспечивает сопровождение их развития. Ольга Карвелис, председатель комитета образования

Ранее мы писали, что лучшие школы и детские сады Выборгского района получили по 1 миллиону рублей.