В Выборге прошло заседание совета по межнациональным отношениям

В ходе заседания участники совета также обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и наметили планы на будущее.

В здании районной администрации города Выборга состоялось заседание совета по межнациональным отношениям. Участниками мероприятия стали руководители национально-культурных общественных организаций Выборгского района, представители Правительства Ленинградской области, районной администрации и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Заместитель главы администрации Андрей Голобородько рассказал о социально-значимых мероприятиях, прошедших в Выборгском районе в 2018 году. Он представил итоги реализации программ по формированию комфортной городской среды, благоустройства территорий, жилищных программ и др.

Андрей Голобородько вручил участникам совета благодарственные письма от главы районной администрации Геннадия Орлова за вклад в развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, народной культуры, сохранения традиций на территории Выборгского района и Ленинградской области.

В ходе заседания участники совета также обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и наметили планы на будущее.

Напомним, всего на территории Выборгского района осуществляют деятельность 10 общественных национально-культурных организаций и автономий, в состав которых входят представители татар, евреев, казаков, армян и др.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО