Массовую драку на Большевиков обсудят на Совете по межнациональным отношениям

На данный момент уточняют обстоятельства драки.

В четверг, 29 июля, первый заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге Алексей Силкин сообщил телеканалу "Санкт-Петербург", что произошедшая драка на проспекте Большевиков находится на контроле у комитета.

Напомним, драка произошла накануне, 28 июля. По предварительной информации, конфликт начался среди постояльцев гостиницы, между мужчиной из Чечни и гражданами Таджикистана. В результате драки одного из участников госпитализировали, остальных задержали: в отделе полиции оказались 70 мигрантов.

По словам Силкина, уточняются обстоятельства драки. Оценку произошедшего дадут после Совета по межнациональным отношениям при районе, где исследуют обстоятельства дела и поймут, какие необходимы профилактические меры.

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Фото: Piter.tv