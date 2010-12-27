В Выборге прошло заседание по вопросам безопасности детей на дорогах

В преддверии Дня знаний выборгские учителя, сотрудники ГИБДД, а также представители районной администрации собрались, чтобы обсудить вопросы безопасности детей на дорогах.

Школьные учителя, представители государственной дорожной инспекции, а также муниципальная администрация собрались для обсуждения вопросов безопасности во время проведения массовых мероприятий у участием детей 1 сентября, а также, чтобы оценить итоги работы по обеспечению безопасности детей в завершившийся летний период.

Так как празднование Дня знаний выпало на выходной день, в городе ожидается повышенное количество автотранспорта, соответственно, комиссией была признана необходимость перевести в усиленный режим сотрудников полиции и дорожно-транспортного контроля, чтобы максимально обеспечить безопасность детей, собирающихся возле школ.

Также комиссия обсудила план совместной работы комитета образования Выборгского района и отдела ГИБДД по организации безопасности движения вблизи детских садов и школ. В прошлом году в этом направлении была проведена продуктивная работа: у мест, где дети предположительно переходят дорогу на пути в образовательные учреждения и обратно были созданы островки безопасности, разделительные ограждения, а также искусственные неровности. В этом году работа продолжается. К сегодняшнему дню уже оборудовано более 20 искусственных неровностей и 4 светофора. В ближайших планах - установка еще большего количества спецсредств, призванных обеспечить безопасность детей при переходе дорог.

Напомним, что первого сентября в Ленинградской области выйдет на учебу более 154 тысяч учеников, среди которых почти 16 тысяч - в Выборгском районе.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Фото: ДетскийВопрос.рф