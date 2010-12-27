День знаний в селе и в городе

В самой маленькой школе на день знаний придут всего 5 человек, а в самой большой 2080.

1 сентября в школах Ленинградской области состоятся традиционные линейки посвященные началу нового учебного года. Всего, учеба начнется в 373 школах региона. Среди них 27 школ, в которых численность обучающихся не превышает 60 человек. В основном, это школы в небольших деревнях и поселках.

Впрочем, даже несмотря на неукомплектованность, их было решено сохранить для учащихся. В условиях, когда финансирование образовательных учреждений ведется отталкиваясь от количества обучающихся в них детей, для школ с небольшим количеством учащихся был введен специальный норматив, чтобы избежать недофинансирования таких учебных заведений и сохранить равные условия и качество школьного образования, как в городах, так и в деревнях.

Всего первого сентября в области выйдет на учебу более 154 тысяч учеников, среди которых почти 20 тысяч первоклассников. В самой маленькой школе Ленинградской области торжественная линейка пройдет всего для 5 человек, а в самой большой, на линейке выстроится 2080 учеников.

По материалам пресс-службы МО "Выборгский район"