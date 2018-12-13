Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" завоевали весь пьедестал почета.

В минувшее воскресенье, 28 апреля, в Выборге прошло Первенство Ленинградской области по фехтованию среди юниоров до 23 лет. Участниками соревнований стали более 50 спортсменов, из них в личных соревнованиях участвовали 30 юношей и 21 девушка.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" также приняли участие в Первенстве. Ребята завоевали весь пьедестал почета. Первое место досталось Илье Комракову и Алине Ивановой. Вторую ступень почета завоевали Павел Ушатов и Вера Широва. Бронзовыми же призерами стали Данила Ульянов, Виктор Чернянин, Майя Понкратова и Карина Афиногенова.

Тренируют ребят Галина Рудьман, Роман Петров, Геннадий Зеленин, Вячеслав Никишков, Георгий Ермалаев и Минула Сафин.

Отметим, что общественное объединение "Фаворит Выборг" осуществляет деятельность совместно с Комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Источник: Наталья Смирнова