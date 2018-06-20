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В Выборге пройдет вечер хоровой и органной музыки
Сегодня, 12:54
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KaterinaKono13

В Выборге пройдет вечер хоровой и органной музыки

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Уже в предстоящее воскресенье, 7 марта, в 18:00 в Евангелическо-лютеранском соборе Святого Петра и Святого Павла.

В предстоящее воскресенье, 7 апреля, в Евангелическо-лютеранском соборе Святого Петра и Святого Павла состоится вечер хоровой и органной музыки.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Пионерская, дом 6.

Начало мероприятия: 18:00.

Исполнители: Марина Кувшинова (орган), камерный хор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), художественный руководитель и дирижер - Вера Ильина, концертмейстер - Мария Анисимова, хор им. Микаэля Агриколы (Выборг), художественный руководитель и дирижер - Дарья Шкурлятьева,  ансамбль "Travellers" (Санкт-Петербург).

 Отметим, что вход является свободным для всех желающих. Приглашаются как жители города, так и его гости.

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, органная музыка
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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