В Выборге пройдет вечер хоровой и органной музыки

Уже в предстоящее воскресенье, 7 марта, в 18:00 в Евангелическо-лютеранском соборе Святого Петра и Святого Павла.

В предстоящее воскресенье, 7 апреля, в Евангелическо-лютеранском соборе Святого Петра и Святого Павла состоится вечер хоровой и органной музыки.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Пионерская, дом 6.

Начало мероприятия: 18:00.

Исполнители: Марина Кувшинова (орган), камерный хор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), художественный руководитель и дирижер - Вера Ильина, концертмейстер - Мария Анисимова, хор им. Микаэля Агриколы (Выборг), художественный руководитель и дирижер - Дарья Шкурлятьева, ансамбль "Travellers" (Санкт-Петербург).

Отметим, что вход является свободным для всех желающих. Приглашаются как жители города, так и его гости.