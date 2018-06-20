В Выборге пройдет вечер хоровой и органной музыки

В предстоящее воскресенье, 7 апреля, в Евангелическо-лютеранском соборе Святого Петра и Святого Павла состоится вечер хоровой и органной музыки.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Пионерская, дом 6.
Начало мероприятия: 18:00.
Исполнители: Марина Кувшинова (орган), камерный хор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), художественный руководитель и дирижер - Вера Ильина, концертмейстер - Мария Анисимова, хор им. Микаэля Агриколы (Выборг), художественный руководитель и дирижер - Дарья Шкурлятьева, ансамбль "Travellers" (Санкт-Петербург).
Отметим, что вход является свободным для всех желающих. Приглашаются как жители города, так и его гости.
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