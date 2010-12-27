В Выборге пройдет онлайн встреча с писателем Тимофеем Баженовым

Уже сегодня, в три часа дня, в библиотеке на Рубежной, 18. Вход свободный.

Сегодня, в среду, 27 февраля в три часа дня в Выборге пройдет презентация литературного произведения книги "Дикие истории. Дневник настоящего мужика". Мероприятие в категории "16+". Об этом сообщают организаторы проекта. Презентация состоится в необычным формате, а конкретно - в формате, так называемого, литературного моста с писателем Тимофеем Баженовым.

Эта книга о приключениях и большой жизненной закалке, которую может дать не только природа. Это истории о животных, они часто человечнее людей и о людях – хуже зверей. Она о странствиях и приключениях, ситуациях на грани жизни и смерти. Я везде побывал и много повидал. Борода стала седой. Теперь хочу поделиться с вами историями моей жизни. Тимофей Баженов

Тимофей Баженов является настоящим мастером по выживаниям в диких природных условиях, непригодных для нормальной жизнедеятельности. В своей книге писатель подробно расскажет как справиться с ненастьем и суметь выжить в трудной обстановке.

Где пройдет: г.Выборг, библиотека на Рубежной, 18.

Во сколько: в 15:00

Стоимость: вход свободный

Учебник жизни — вот чем может стать книга "Дикие истории. Дневник настоящего мужика". Автор не учит делать комплименты дамам и целовать ручки. Он учит проявлять настойчивость в достижении цели, не сворачивать с выбранного пути и не бояться брать на себя ответственность за тех, кто рядом.

Источник: пресс-служба библиотеки на Рубежной, 18