Участниками мероприятия станут выборгская группа "Северный Поток" и коллектив из Светогорска "Дежавю.

В субботу, 25 мая, в девять часов вечера на концертной площадке Zona Bike в Выборге пройдет кавер-вечер, посвященный российскому фильму "Брат". Редакция связалась с арт-директором Zona Bike Анной Лымарь и расспросила про предстоящее мероприятие.

Участниками мероприятия станут выборгская группа "Северный Поток" и коллектив из Светогорска "Дежавю". Также гостей порадует свои выступлением выборгский саксофонист Василий Кабалин. Планируется, что концерт будет проходить около двух часов.

Для нас, музыка, связанная с этим фильмом, как способ вернуться в нулевую точку и снова оказаться в мире, где еще живы Сергей Бодров и Алексей Балабанов, где звучит русский рок и где будущее еще не наступило. Мы хотим возродить культуру живой рок музыки в Выборге, и организовываем уже второй по счету кавер-вечер. И надеемся, что это только начало. рассказала Анна Лымарь

При покупке билета заблаговременно его стоимость составляет 200 рублей, а если приобретение билета осуществляется в день концерта, то 300 рублей с человека.

По словам арт-директора, это второй кавер-вечер. Впервые подобное мероприятие проводили в честь памяти группы "Король и Шут". Тогда гостей собралось более 170 человек.

Мероприятие прошло на "Ура": концерт, гости, атмосфера - все было потрясающе! поделилась она воспоминаниями

На вопрос, сколько людей ожидают увидеть организаторы мероприятия в этот раз, Анна сообщила "как можно больше".