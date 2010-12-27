В Выборге пройдет гала-концерт "Россия - единая, молодая и сильная"

Участниками фестиваля станут более 800 человек из 12 городских и сельских поселений Выборгского района.

В предстоящее воскресенье, 4 ноября, в городском Доме культуры Выборга состоится гала-концерт ХI районного фестиваля - конкурса "Выборгская мозаика-2018". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками концерта станут победители и призёры 11 районного фестиваля - конкурса "Выборгская мозаика". Мероприятие пройдёт под эгидой администрации МО "Выборгский район". Главной задачей фестиваля является развитие культуры в сознании граждан, а также нахождение и курирование талантливых детей.

В этом году в фестивале художественной самодеятельности приняли участие более 800 человек из 12 городских и сельских поселений Выборгского района в возрасте от 3 до 18 лет. Конкурс проходил в два этапа по номинациям: "Вокальное искусство", "Хореографическое искусство", "Театральное искусство", "Инструментальное искусство" и "Цирковое искусство".

Вход на праздник свободный, начало состоится в 14.00. Мероприятие пройдёт по адресу: проспект Ленина, дом 20.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО