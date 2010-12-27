В Выборге пройдет фестиваль водного туризма

В этом в году в программу фестиваля включены соревнования по водным видам спорта, гонки на каноэ и байдарках, красочный парад маломерных судов, выступления квадроциклистов и флайбордистов.

В этом в году в программу фестиваля включены соревнования по водным видам спорта, гонки на каноэ и байдарках, красочный парад маломерных судов, выступления квадроциклистов и флайбордистов.

7 сентября в акватории Финского залива пройдет второй фестиваль водного туризма, посвященный году здорового образа жизни. Помимо ярких спортивных выступлений гостей праздника ждут тематические мастер-классы, конкурсы, презентации различных водных транспортных средств. Дети и взрослые смогут пройти тест-драйв по управлению маломерными судами.

В рамках фестиваля пройдет праздничный концерт с участием артистов цирка, джазовых коллективов, танцевальных ансамблей, исполнителей бардовской песни. Для участников и посетителей фестиваля состоится морской танцевальный флешмоб.

В день фестиваля в Выборге будет работать ярмарка профессионального туристического снаряжения и сувенирной продукции с широкой кулинарной программой. Завершится фестиваль праздничным фейерверком.