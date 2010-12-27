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В Выборге пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи России
Сегодня, 13:38
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KaterinaKono13

В Выборге пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи России

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В рамках праздника состоится концерт с участием столичной группы "МОХИТО", гостьи из Финляндии Dj Caroline и вокалистки Татьяны Самохваловой в составе группы Bloomticket.

В предстоящую пятницу, 28 июня, в сквере у клуба "Балтика" (пересечение улиц Прогонная и Краснофлотская) пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи России. Начало в 19.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках праздника состоится концерт с участием столичной группы "МОХИТО", гостьи из Финляндии Dj Caroline и вокалистки Татьяны Самохваловой в составе группы Bloomticket.

Организаторы: комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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