В Выборге пройдет ежегодный детский фестиваль "Книжный ВыборГ"

Во время фестиваля пройдет несколько мастер-классов, на которые уже открыта запись.

Ежегодный детский фестиваль "Книжный ВыборГ" пройдет в библиотеке имени А. Аалто 16 февраля. Организаторы ожидают больше 300 человек. Это неплохой результат, если учесть, что фестиваль проходит лишь во второй раз.

Заместитель директора по работе с детьми МАУК "Библиотека А. Аалто" Елена Пекки рассказала, что в 2018 году фестиваль посетили 290 человек. В этот раз организаторы ожидают больше 300.

Цель "Книжного Выборга" привлечь к детской книге все население города, познакомить с различными новинками, которые представят приглашенные издательства. Елена Пекки, заместитель директора по работе с детьми МАУК "Библиотека А. Аалто"

Кроме того, Елена Пекки рассказала, что несколько мероприятий могут проходит в одно и то же время в разных помещениях библиотеки.

Во время фестиваля пройдет несколько мастер-классов, на которые уже открыта запись. Организаторы отмечают, что ведущие лекций и мастер-классов с большим удовольствием соглашались принять участие.

Юные любители книг могут заявиться на конкурс рекламы детской и подростковой книги.

Победители конкурса книжной рекламы получат в награду детские книжные издания, канцелярские принадлежности и специальные значки с логотипом фестиваля. Елена Пекки, заместитель директора по работе с детьми МАУК "Библиотека А. Аалто"

Фото: Piter.TV