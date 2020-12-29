Глава Российского книжного союза отметил и другие приоритеты в работе отрасли.

На Дворцовой площади впервые могут провести книжный фестиваль. Об этом ТАСС рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Он рассказал, что одним из главных событий года, несмотря на пандемию, стала книжная ярмарка на Красной площади в Москве. В 2021 году глава союза рассчитывает, что "такое же мероприятие" можно будет провести впервые в центре Петербурга. В текущем году глава Российского книжного союза отметил и другие приоритеты в работе отрасли. В число задач и проведенных работ вошло создание Ассоциации писательских союзов России и возможное будущее внесение профессии "писатель" в кадастр профессий (классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов).

В 2020 году мероприятия Петербургского книжного салона прошли в режиме онлайн, в то время как в столице фестиваль "Красная площадь" собирал порядка 6 тысяч посетителей в день, которые приходили по специальном приглашении.

По словам президента Российского книжного союза, пандемия коронавируса сильно ударила по книжной отрасли, принеся ей убытки в 5 миллиардов рублей – по данным на лето 2020 года.

Фото: Piter.tv