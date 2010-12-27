В течение фестивальных дней зрителям будут показаны порядка 130 фильмов.

Со 2 по 8 августа в Выборге пройдет XXVII фестиваль российского кино "Окно в Европу". В этом году киносмотр посвящен памяти выдающегося артиста и режиссера Ролана Быкова, 90-летний юбилей которого будет отмечаться в ноябре.

Откроет фестиваль фильм режиссера Константина Худякова "Конец сезона". Анимационная программа откроется премьерой картины Константина Бронзита "Он не может жить без космоса".

В течение фестивальных дней зрителям будут показаны порядка 130 фильмов.

В основных конкурсах представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные и игровые картины. Также в рамках программы "Копродукция: "Окно в мир" будут представлены фильмы, созданные российскими кинематографистами совместно с коллегами из Эстонии, Украины, США, Норвегии, Испании, Узбекистана, Армении, Финляндии, Польши.

В конкурсную программу "Игровое кино. Осенние премьеры" вошло 11 картин, среди которых – как работы начинающих режиссеров, так и опытных авторов. В программе неигрового кино - 23 картины, анимационного - 33 фильма.

Конкурсные программы оценивают четыре состава жюри.

Церемония закрытия фестиваля пройдет 8 августа в стенах Выборгского замка. Фильмом закрытия станет новая кинолента Павла Руминова "Успех".

Отметим, в рамках фестиваля в библиотеке А. Аалто будет работать выставка фотографий знаменитого фотографа Валерия Плотникова, посвященная 100-летию ВГИКа.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО