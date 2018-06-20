В Выборге пройдет VI фестиваль женского спорта "Леди совершенство"

Основной целью фестиваля является пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди женщин Выборгского района, Ленинградской области, других регионов Российской Федерации.

В предстоящие выходные, 6 и 7 апреля, в Выборге пройдет традиционный фестиваль женского спорта "Леди совершенство". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году на состязания прибудут 13 команд – представители Выборгского района и Ленинградской области.

В субботу, 6 апреля, в спортивном комплексе c бассейном МАУ "СЗК "Фаворит" (ул. Приморская, д. 41) состоится торжественное открытие фестиваля. Начало церемонии в 11.00.

Среди почетных гостей - Президент Союза женщин "Спартака", призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по академической гребле Анна Алешина.

В программе первого фестивального дня: 11.30 – общая разминка; 11.45 – комбинированная эстафета; 12.15 - волейбол, ГТО; 12.15 – настольный теннис, дартс; 16.00 – плавание.

В воскресенье, 7 апреля, с 10.00 до 12.45 пройдут полуфинальные и финальные соревнования по волейболу, пулевой стрельбе и настольному теннису. В этот же день в 13.00 состоится церемония награждения победителей и призеров фестиваля "Леди Совершенство".

Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области, МБУ "Физкультурно-спортивный центр "Фаворит", федерация женского спорта Выборга и Выборгского района при активном содействии ОО "Фаворит-Выборг".

Основной целью фестиваля является пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди женщин Выборгского района, Ленинградской области, других регионов Российской Федерации.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО