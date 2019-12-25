В Выборге появятся велодорожки

Веломаршруты создадут в рамках проекта «Вело-47».

1 октября состоялось обсуждение строительства велодорожек в Выборге. Об этом сообщила администрация Выборгского района.

В заседании приняли участие местные депутаты, представители администрации, федерации велосипедного спорта Ленинградской области, предпринимательского сообщества, а также служб безопасности города.

Велодорожки построят в рамках проекта "Вело-47". Выборгский и Гатчинский – первые районы, где рассматривается создание туристических веломаршрутов. Долгосрочный проект подразумевает создание велосипедной инфраструктуры на территории муниципалитетов, которые затем объединят в веломаршруты региона.

Отметим, что в Выборге уже сделан первый шаг: в 2019 году построена велосипедная дорожка в исторической части города на территории Смоляного мыса, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды в малых исторических городах".

Согласно проекту, велосипедную инфраструктуру спланируют с учетом туристического потока. Туристы смогут взять велосипед около вокзала и проехать через важные достопримечательности города: Вокзальную площадь, филиал выставочного центра "Эрмитаж", Часовую башню, Крепостной мост, набережную вдоль бухты Салакка Лахти, вблизи Выборгского замка, парка "Монрепо".

Также планируется организовать веломаршруты для школьников и студентов от Южного микрорайона до Центральной части Выборга и в сторону парка Монрепо. Представители проектной организации отметили, что на протяжении всей трассы велосипедистам выделен собственный коридор.

Ранее мы сообщили о том, что выборгским предпринимателям выдадут стартовые субсидии.

Фото: администрация МО "Выборгский район"