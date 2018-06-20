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В Выборге поймали двух уклонистов от армии
Сегодня, 14:07
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KaterinaKono13

В Выборге поймали двух уклонистов от армии

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Одного и второго уже не в первый раз вызывали в военкомат с целью призыва в армию. Но несмотря на это, еще с ноября минувшего года юноши упорно избегают общения с комиссариатом. 

В городе Выборге Ленинградской области поймали двух уклонистов от армии. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Отмечается, что молодым людям девятнадцать и двадцать лет соответственно. Одного и второго уже не в первый раз вызывали в военкомат с целью призыва в армию. Но несмотря на это, еще с ноября минувшего года юноши упорно избегают общения с комиссариатом. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Проводятся следственные действия.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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