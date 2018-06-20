В Выборге поймали двух уклонистов от армии

Одного и второго уже не в первый раз вызывали в военкомат с целью призыва в армию. Но несмотря на это, еще с ноября минувшего года юноши упорно избегают общения с комиссариатом.

В городе Выборге Ленинградской области поймали двух уклонистов от армии. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости". Отмечается, что молодым людям девятнадцать и двадцать лет соответственно. Одного и второго уже не в первый раз вызывали в военкомат с целью призыва в армию. Но несмотря на это, еще с ноября минувшего года юноши упорно избегают общения с комиссариатом. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Проводятся следственные действия. Источник: сетевое издание "Невские Новости"