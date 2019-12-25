В Выборге перекроют движение в районе Крепостной улицы

Автобусы будут двигаться по объездному маршруту.

Во вторник, 28 апреля, в Выборге пройдут дорожные работы. Движение будет ограничено в пересечения Крепостной улицы и Московского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Участок перекроют с 10:00 до 16:00. Автобусные маршруты №10, 11, 12, 13, 14, 16 и 134 будут следовать по объездом пути: Московский проспект – улица Данилова – Приморское шоссе (в сторону стадиона "Авангард") – улица Гагарина.

Автомобилистов просят планировать поездку с учетом временных ограничений.

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