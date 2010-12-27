В Выборге откроется книжная выставка "Музыкальный мир Римского-Корсакова"

Категория выставки "12+". Посетить выставку можно по адресу: улица Рубежной, 18.

В предстоящую пятницу, 15 марта, в шесть часов вечера в Выборге пройдет открытие книжной выставки из фонда Ленобластной универсальной научной библиотеки. Информация об этом появилась в паблике соцсети "ВКонтакте" "Интересные события в Выборге".

В 2019 году исполняется 175 лет со дня рождения великого русского композитора, педагога, дирижера, общественного деятеля, музыкального критика, участника объединения "Могучая кучка" Николая Андреевича Римского-Корсакова. Среди его сочинений — 15 опер, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно - инструментальная, вокальная и духовная музыка.

Категория выставки "12+". Посетить выставку можно по адресу: улица Рубежной, 18.

В программе:

- лекция о композиторе (с презентацией книг);

- показ отрывков из музыкальных произведений Римского-Корсакова;

- фрагменты к/ф "Римский-Корсаков";

- м/ф "Снегурочка".

Отметим, что вход на мероприятие бесплатный. К участию в выставке приглашены все желающие, как местные жители, так и туристы Выборга.