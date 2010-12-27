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В Выборге откроется книжная выставка "Музыкальный мир Римского-Корсакова"
Сегодня, 13:42
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KaterinaKono13

В Выборге откроется книжная выставка "Музыкальный мир Римского-Корсакова"

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Категория выставки "12+". Посетить выставку можно по адресу: улица Рубежной, 18.

В предстоящую пятницу, 15 марта, в шесть часов вечера в Выборге пройдет открытие книжной выставки из фонда Ленобластной универсальной научной библиотеки. Информация об этом появилась в паблике соцсети "ВКонтакте" "Интересные события в Выборге". 

В 2019 году исполняется 175 лет со дня рождения великого русского композитора, педагога, дирижера, общественного деятеля, музыкального критика, участника объединения "Могучая кучка" Николая Андреевича Римского-Корсакова. Среди его сочинений — 15 опер, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно - инструментальная, вокальная и духовная музыка.

 Категория выставки "12+". Посетить выставку можно по адресу: улица Рубежной, 18.

В программе:
- лекция о композиторе (с презентацией книг); 
- показ отрывков из музыкальных произведений Римского-Корсакова;
- фрагменты к/ф "Римский-Корсаков"; 
- м/ф "Снегурочка".

Отметим, что вход на мероприятие бесплатный. К участию в выставке приглашены все желающие, как местные жители, так и туристы Выборга. 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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