В Выборге благоустроили двор на Гагарина, 9

Ремонт произведен по программе «Комфортная городская среда».

В Выборге завершилось благоустройство двора на улице Гагарина, 9. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Работы велись в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Первым объектом в 2020 году стал двор на улице Гагарина, 9.

Подрядная организация привела в порядок парковку, проход к подъезду, отремонтировала проезды, установила опоры уличного освещения, лавочки, урны, провела озеленение территории.

Работы велись с учетом требований жителей, которые подавали заявку на благоустройство двора в 2017 году. Подрядная организации приступила к работам в начале июля, в настоящее время сдает объект заказчику.

Ранее мы сообщили о том, что экобоксы для батареек установили в Светогорске.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО