В Веселом поселке рецидивистка опять "заминировала" 24 отдел полиции

В Невском районе нетрезвая петербурженка во второй раз сообщила о бомбе в полицейском участке.

В Невском районе Петербурга полиция во второй раз за три дня пострадала от телефонной террористки. Нетрезвая женщина позвонила в 24 отделение и сообщила, что заложила бомбу. Оперативникам голос показался знакомым. Они установили, что пару дней назад та же злоумышленница уже пыталась эвакуировать правоохранительные органы из участка. Тогда ее удалось вычислить по номеру мобильного устройства. В отношении 51-летней жительницы завели уголовное дело.

Ради обеспечения безопасности, отделение полиции н апроспекте Большевиков все же осмотрели. Как и предполагалось, подозрительных и опасных предметов обнаружено не было. После этого к местной жительнице наведались представители закона. Теперь гражданке грозит второе обвинение. По какой причине состояние алкогольного опьянения заставляет петербурженку "минировать" 24 отделение полиции - неизвестно.

