В Великом Новгороде задержан подозреваемый в поджоге магазина в Кронштадте

Материальный ущерб составил 5 млн рублей.

В Великом Новгороде 15 февраля полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге магазина в Кронштадте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 18 февраля.

Владелец торгового павильона на Гражданской улице обратился к правоохранителям 18 октября 2023 года и сообщил, что ночью неизвестный поджег его магазин. Материальный ущерб составил 5 млн рублей. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В Великом Новгороде 15 февраля у дома 32 по улице Ломоносова по подозрению в совершении этого преступления задержали неоднократно судимого 43-летнего жителя Новгородской улицы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: личности поджигателей покрышек в доме по Лиговскому проспекту установлены.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти