В Великобритании сравнили угрозу от РФ и КНР с терроризмом

В британской разведке указали на негативное влияние действий иностранной разведки на многие сферы.

Глава британской контрразведки MI-5 Кен Маккаллум заявил, что некоторые враждебные королевству страны представляют для него не меньшую угрозу, чем терроризм. Его слова передает сетевое издание "Лента.ру".

Согласно информации СМИ, Маккаллум не называет наименования конкретных государств, однако, в обзорах государственных вопросов о РФ британские власти отзываются о ней как о "наиболее острой прямой угрозе" для Лондона, а в отношении Китая как о "самом значимом геополитическом факторе в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов".

Мы стали свидетелями того, как иностранные шпионы под прикрытием совершили более десяти тысяч попыток установить отношения с обычными жителями Великобритании, чтобы манипулировать ими. Кен Маккаллум, глава MI-5

Кроме того, он призвал британские власти отнестись серьезно к оповещению населения об угрозах, которые исходят от враждебных государств. Маккаллум подчеркнул, в настоящее время шпионы все чаще пытаются получить важную информацию, чтобы нанести ущерб инфраструктуре Великобритании.

Ранее председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин назвал примером двойных стандартов призыв постоянного представительства Британии в ОБСЕ отменить закон РФ об иностранных агентах.

Фото: pixabay.com