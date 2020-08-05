Граждане будут выбирать другие формы сбережений вместо банковских депозитов.

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е. С заявлением выступил заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников.

По его словам, из-за растущей инфлации доходность депозитов станет очень маленькой, из-за чего население не будет воспринимать их как источник дохода и способ сбережений. Такая ситуация уже наблюдалась в России в 1995-1996 годах — тогда инфляция превышала ставку по депозитам.

При том, что прогноз инфляции – 4%, ключевая – 4,25%, доходность базовых вкладов – четыре с небольшим. Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя правления ВТБ

Он добавил, что граждане будут выбирать другие формы сбережений вместо банковских депозитов.

Отметим, что в первом полугодии ставки по накопительным счетам превысили ставки по вкладам. По мнению Печатникова, об этом пока не стоит говорить, как об устоявшейся тенденции, ведь накопительные счета, как и вклады, из-за инфляции будут обладать меньшей доходностью.

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Видео: Банк России