Россиян ждет временный рост цен на товары и услуги

Об этом сообщили в Центробанке

По мнению аналитиков ЦБ, возобновление работы организаций, задействованных в сфере услуг и торговли непродовольственными товарами, будет сопровождаться временным ростом цен. Это объясняется эффектом отложенного спроса и ослаблением курса рубля в I квартале 2020 года.

При этом в Банке России считают, что месячный индекс потребительских цен останется пониженным. Также аналитики считают вероятным постепенное повышение годовой инфляции до конца текущего года. Согласно подчетам ЦБ, в июне инфляция увеличилась на 0,19 п.п. и составила 3,21 процента.

О росте цен на импортные товары глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров предупреждал еще в апреле. Он связывал это с курсом валют и утверждал, что подорожают только те категории товаров, производство которых не налажено внутри РФ.

Видео: Youtube/Банк России