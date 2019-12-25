В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Узбекистане задержали группировку, причастную к теракту в Петербурге. Об этом сообщает ГУВД Ташкента.

Известно, что обыски проводили по 18 адресам в столице Узбекистана. Следствие предполагает, что задержанные попали под влияние уроженца Ташкента, осуществляющего в настоящее время деятельности в рядах группировки на территории Сирии. По данным ведомства группировка причастна к теракту в петербургском метро.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Напомним, что теракт 3 апреля 2017 года произошел на перегоне станции метро "Технологический институт". Во время взрыва погибли 15 и пострадали более 50 человек. Террорист-смертник также погиб.

Ранее мы сообщали о том, какой был приговор по делу о теракте в петербургском метро.

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