В отношении мужчины составлены протоколы по признакам административных правонарушений.

В Ульяновской области полицейские задержали нетрезвого водителя. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, во время несения службы сотрудники полиции заметили автомобиль, водитель которого нарушал ПДД. Мужчина проигнорировал требования инспекторов остановиться и попытался скрыться от них. Во время погони водителя неоднократно предупреждали о намерении применить огнестрельное оружие. В результате один из полицейских произвел предупредительные выстрелы вверх, а затем нанес прицельные по колесам машины.

В ходе задержания выяснилось, что у мужчины не было водительского удостоверения. Кроме того, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлены протоколы по признакам административных правонарушений.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА