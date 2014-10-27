В Ульяновске после физкультуры умер ученик, освобожденный от занятий

За жизнь 14-летнего подростка боролись врачи, но спасти его не удалось. Появились новые подробности трагедии.

Страшная новость облетела накануне, 19 сентября, Ульяновск. После урока физкультуры в школе №9 скончался 14-летний подросток.

Следственным Управлением Следственного Комитета проводится проверка по факту гибели ученика. Предварительно установлено, что ученику 8 класса стало плохо на уроке физкультуры. Мальчик был госпитализирован в больницу, где скончался, несмотря на все усилия медиков.

На данный момент проводятся проверочные мероприятия, опрашивается медицинский и педагогический персонал школы, назначены ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что ребенок имел освобождение от занятий по физкультуре. В социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Ульяновска сообщается, что мальчик страдал заболеванием сердца. По словам очевидцев, ребенок не занимался физкультурой, а находился в зале со своими одноклассниками. В один из моментов Никита А. потерял сознание.

Видео: Piter.TV