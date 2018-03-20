В Ульяновске мать зарезала своих 3х детей, а затем свела счеты с жизнью

Появились подробности чудовищного убийства.

Накануне вечером, 19 марта, в одной из квартир на улице Бабеля Ленинского района Ульяновска произошла трагедия: многодетная мать зарезала всех своих детей, а затем покончила с собой.

В квартиру пришла соседка семья по просьбе мужа, который с недавних пор проживает отдельно. Мужчина забеспокоился, что жена и мать его детей давно не выходила на связь, и обратился с просьбой к соседке. Женщина обнаружила в квартире тела 27-летней женщины и трех детей в возрасте 10, 6 и 5 лет. По версии следствия женщина сначала зарезала всех детей, а затем свела счеты с жизнью. В СМИ сообщается, что один из детей был инвалидом, а женщина не работала.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. СУ СК РФ по Ульяновской области

Расследование уголовного дела продолжается.