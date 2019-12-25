  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Украине за умышленное убийство задержали бывшего главу МИД
Сегодня, 16:05
113
MShaffter

В Украине за умышленное убийство задержали бывшего главу МИД

0 0

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара подозревается в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

В Украине задержан по подозрению в убийстве экс-министр МИДа.

Антон Геращенко в своем Facebook сообщил, что сегодня, 25 марта, по подозрению в умышленном убийстве задержан бывший глава МИД Украины Леонид Кожара. В ночь на 22 февраля в доме Кожары было найдено тело предпринимателя Сергея Старицкого с огнестрельным ранением. Выстрел был сделан из наградного пистолета хозяина дома. Кожара и его супруга настаивали и настаивают на версии самоубийства.

Следователи проверили все обстоятельства смерти бывшего главы телеканала "Интер" и пришли к выводу, что мужчина не мог застрелиться сам. Сейчас Кожара доставлен в Шевченковский районный суд г. Киева, где ему будет избрана мера пресечения.

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Теги: киминал украина, новости украины, события украины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии