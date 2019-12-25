В Украине раскрыли ожидания от встречи Путина с Зеленским

Точные место и время проведения саммита пока неизвестны.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, чего ожидает Киев от встречи президента страны с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом информирует "РБК-Украина".

По его словам, в первую очередь, во время саммита лидеров Украины и России планируется провести анализ выполнения договоренностей членов "нормандской четверки", совещание которых состоялось в Париже.

Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Также Ермак заявил, что существует ряд других важных вопросов, которые следует обсудить на наивысшем уровне, но не уточнил журналистам издания их конкретику.

Напомним, 20 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Российская сторона согласилась на проведение саммита в любое время, но только в Москве.

Ранее Украина насчитала 407 тысяч участников войны на Донбассе.

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