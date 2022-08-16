В Уфе начали рассматривать дело в отношении Юрия Шевчука

В Советском районном суде Уфы начался процесс по делу о дискредитации российской армии. Фигурантом проходит лидер ДДТ Юрий Шевчук.
Дело должны были рассмотреть 5 августа, однако адвокат попросил перенести его в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела.
По видеосвязи на заседании присутствует петербургский суд.
Шевчуку была предоставлена возможность выйти на связь с Башкортостаном по ВКС из Санкт-Петербурга. Шевчук в суд не пришел.
сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Музыкант стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных Сил РФ после того, как выступил с концертом в Уфе в мае 2022 года. Со сцены он сказал о том, что Родина и "жопа президента" (цитата) — это разные вещи. Адвокат Александр Передрук просил рассмотреть дело в Петербурге, так как Шевчук здесь живет и работает, но ему было отказано.
Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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