В Уфе на парковке неизвестный выстрелил в голову бизнесмену из Санкт-Петербурга

Пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также соучредителем ряда фирм в Уфе.

Сегодня утром, 20 октября, на улице Мингажева в Уфе на подземной парковке неизвестный выстрелил в голову мужчине.

Происшествие произошло примерно в 9 часов 30 минут по местному времени. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали в больницу, где ему оказывается экстренная помощь. Состояние его оценивается как крайне тяжелое. По информации СМИ, личность пострадавшего установлена. Мужчина является владельцем крупного завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также соучредителем ряда фирм в Уфе.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность и ведется розыск "стрелка".

Видео: Piter.TV