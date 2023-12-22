В Уфе девушка, ехавшая на дрифтующей машине, заплатит штраф

В ГИБДД нашли нарушителей, которые снимали ролик для соцсетей.

Девушка, ехавшая на открытом окне дрифтующей машины в Уфе, заплатит штраф. Также к ответственности сотрудники правоохранительных органов привлечен будет водитель транспортного средства. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился местный начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов. СПециалист из башкирии пояснил, что в ходе мониторинга социальных сетей инспекторами была выявлена видеозапись, на которой шофер за рулем "Лады Приора", двигаясь по набережной реки Белой, нарушает ПДД.

На кадрах видно, как водитель нарушает ПДД, умышленно пускает автомобиль в занос. В это время девушка-пассажир сидит в открытом окне машины. Водитель тем самым создавал аварийную ситуацию. Владимир Севастьянов, начальник ГИБДД по Башкирии

Госслужащий уточнил, что водителем машины оказался 20-летний местный житель. За совершенные правонарушения молодой человек был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ. Речь идет о нарушении правил перевозки пассажиров. Также он признан виновным по части 1 статьи 12.15 КоАП за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Его пассажирку обвинили за нарушение пассажиром ПДД. Известно, что оба правонарушителя осознали, что создавали угрозу как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Петербурженка укусила инспектора и отделалась штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Фото и видео: Telegram / Владимир Севастьянов