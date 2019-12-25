В Тюмени в строительном ТЦ покупателя насмерть придавило плитами

Мужчину придавило ОСБ-плитами весом около 400 кг.

В Тюмени в одном из строительных ТЦ погиб 33-летний покупатель.

ЧП произошло днем 4 августа в торговом центре на ул. Менделеева в Тюмени. 33-летний мужчина приехал в магазин за стройматериалами. В зоне уличной торговли ТЦ погрузчик с упаковкой плит ОСБ повело в сторону и плиты весом 400кг упали на мужчину.

С множественными травмами покупателя доставили в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался. Следственные органы проверяют все обстоятельства трагедии.

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Фото: СУ СК РФ