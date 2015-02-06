По данным следствия, большинство из них нарушили режим пребывания на территории РФ.

В Тюмени полиция выявила 36 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, большинство из них нарушили режим пребывания на территории РФ. Отмечается, что восемь иностранцев предоставили ложные сведения при прохождении миграционного учета. Еще столько же нелегалов осуществляли трудовую деятельность без необходимых документов. Сотрудники полиции составили в отношении нарушителей административные протоколы и направили собранные материалы в суд.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске после полицейского рейда четверым мигрантам грозит выдворение из России.

Видео: УМВД по Тюменской области