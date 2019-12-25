В Туве лошадь убила мальчика, протащив его за собой километр

Мальчик запутался в стремени.

В Тыве лошадь протащила за собой ребенка около километра.

Трагедия произошла 26 июля около 9 часов вечера в местечке "Чолдак Шыраа-Булак" села Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района, сообщают региональные следственные органы СКР по Республике Тыве. Десятилетний мальчик гостил у родственников и помогал по хозяйству. Этим вечером рядом с ребенком пронеслась лошадь, ребенок упал, а его нога запуталась в стремени несущейся лошади.

Лошадь проволокла по земле ребенка километр. От полученных травм мальчик скончался на месте. Следователи устанавливают все детали произошедшего. Для установления точных причин смерти назначена экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК по РТ