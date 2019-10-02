В Тульской области на обочине нашли тело 70-летней москвички

Подозреваемый в преступлении задержан.

Тело 70-летней жительницы российской столицы с повреждениями в области головы нашли в Тульской области на обочине дороги. соответствующее заявление сделали представители регионального управления Следственного комитета по Московской области. Специалисты возбудили уголовное дело об убийстве еще 23 декабря, когда стало известно о пропаже пенсионерки. Женщина отправилась в Каширу на электричке на дачу. Она позвонила дочери и сказала, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в автомобиль. После этого звонка телефон абонента оказался недоступен. По факту произошедшего правоохранительные органы арестовали 72-летнего жителя деревни Топканово. Он недавно отбыл срок за изнасилование и покушение. В настоящее время мужчине предъявлено новое обвинение.

В Веневском районеместными жителями найдено тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы. Проводится осмотр. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что в пятницу с участием обвиняемого специалисты провели ряд следственных действий. Он,выдвигал разные версии произошедшего, которые "не согласуются как между собой и с материалами уголовного дела".

Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном.

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