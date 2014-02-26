В Туапсинском районе продолжают устранять последствия циклона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Спасатели очищают от ила и наносов соцобъекты, а также помогают жителям частного сектора. Ведомственная комиссия оценивает ущерб от подтоплений. Кроме того, в селе Лермонтове восстанавливают водоснабжение. Всего в ликвидации последствий циклона участвуют 230 специалистов и 67 единиц техники
Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды.
Видео: МЧС России
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