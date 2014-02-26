Всего в ликвидации последствий циклона участвуют 230 специалистов и 67 единиц техники

В Туапсинском районе продолжают устранять последствия циклона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели очищают от ила и наносов соцобъекты, а также помогают жителям частного сектора. Ведомственная комиссия оценивает ущерб от подтоплений. Кроме того, в селе Лермонтове восстанавливают водоснабжение. Всего в ликвидации последствий циклона участвуют 230 специалистов и 67 единиц техники

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды.

Видео: МЧС России