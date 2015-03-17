К ликвидации последствий непогоды всего привлечено 230 специалистов и 67 единиц техники

В Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений. Спасатели аэромобильной группировки МЧС останутся на месте для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации. К ликвидации последствий непогоды всего привлечено 230 специалистов и 67 единиц техники

Ранее мы сообщали, что в Челябинске тушат пожар на складе.

Видео: МЧС России